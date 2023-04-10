Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 11 Nisan Salı Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu günlük yorumu:
Hayatınızda bir yandan güzel gelişmeler olurken, yoğun çalışma hayatınız gözünüzü korkutuyor. Bugün gizli saklı konulara eğiliminiz artabilir. Ruhsal ve fiziksel sağlığınızı düşünmelisiniz. Kendinizi ihmal ettikçe işleriniz daha fazla sarpa sarabilir.
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