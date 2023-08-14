Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 15 Ağustos Salı Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
Son zamanlarda hesapta olmayan problemler ve aksaklıklar özgüveninizi zedelemiş olabilir. Fevri kararlar almamalı, sabırla hareket etmelisiniz. Sorunları çözebilecek güçtesiniz fakat biraz akışta olmanız gerekiyor. Sizin dışınızda gelişen olayları kendi haline bırakın.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da ibre kime döndü?
- Hayalet AVM'de bir gün...
- Barış Pehlivan neden cezaevine giriyor?
- KESK, 16 Ağustos'ta iş bırakıyor!
- Ukrayna'dan yaralanan askerler için 'ReSex' projesi
- Ümit Kocasakal'dan 'ihraç' iddiası
- Soruşturma açılan isim özel kalem müdürü oldu
- Fenerbahçe'den Crespo kararı!
- Sarımsaklı plajı istila altında!
- Dün göreve getirilmişti: İYİ Partili isimden acı haber