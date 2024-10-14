Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 15 Ekim Salı Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu günlük yorumu:
Sevgili oğlaklar, sizi aşağı çekmeye çalışan gündemlere rağmen siz gayet netsiniz. Yakın çevrenize karşı güveninizi sarsacak gündemler yaşayabilirsiniz. Kendinizi bu kadar iyi tanımanız ve dik duruşunuz insanları rahatsız ediyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bankalardan limit düşürmek isteyenlere uyarı
- Helal Akreditasyon Kurumu'ndan Köfteci Yusuf açıklaması
- Hizbullah'ın İsrail'e saldırısında onlarca yaralı!
- Daron Acemoğlu'na 'Nobel'
- İzlanda maçı için resmi açıklama!
- En güvenilir 20 milletvekili kim?
- İptal olsa da iade yok!
- 35 sene sonra ilk kez 'plütonyum çekirdeği' ürettiler
- 'Öcalan için ev hazırlandı' iddiası
- 'Misillemenin arkasında istihbarat olacak'