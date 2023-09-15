Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 16 Eylül Cumartesi Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu günlük yorumu:
İkili ilişkiler, anlaşmalar, sözleşmeler açısından uygun bir gün değil sevgili oğlaklar. İnsanlarla ortak bir noktada buluşmak bugün zor olabilir. İlişkileri zorlamayın. Çözmek için çok uğraşmayın. Adaletli ve uyumlu olmaya çalışın. Çok hırslı davranmanız bugün ilişkilerinize zarar verebilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sedat Peker'den dikkat çeken paylaşım!
- Erdoğan'dan gece yarısı atama ve görevden alma!
- THY uçağının iniş takımında ceset bulundu!
- Mesaj atıp çatıdan atladılar!
- Erdoğan dün görevden almıştı
- Özgür Özel adaylığını ilan etti
- Voleybolda 'devşirme' kuralında değişiklik
- Havacılık üniversitesinin başına gelene bak!
- Önce evlerini sonra vücutlarını istila ettiler
- Eris varyantı resmen Türkiye'de...