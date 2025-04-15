Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 16 Nisan Çarşamba Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
Sessiz ve sakin, kendi alanınızda geçirmeniz gereken bir gün olabilir. İş hayatınızla alakalı şaibeli konular can sıkıcı olsa da iç dünyanıza çekildiğinizde gereken cevapları bulabileceksiniz. İç sesinizi dinleyin.
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