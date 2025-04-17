Günlük Burç Yorumları: 18 Nisan Cuma Oğlak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 17 Nisan 2025 - 15:51

Güncelleme: 17 Nisan 2025 - 15:51

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:

Hayatınızda birçok konu yolunda giderken sizi tatmin etmeyen bir şeyler var. Hatalarınızı gözden geçirin ve gerçekten ne istediğinizi kendinize sorun. Kendinizle ilişki kurmaya başladıkça içsel huzursuzluğunuz azalacak.