Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 18 Ocak Perşembe Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu günlük yorumu:
İşler bugün yolunda ilerliyor sevgili oğlaklar.. Kendinizi maddi manevi güvende hissedeceğiniz bir gün.. İlişkiler alanında yeni ve uzun vadeli kararlar alabilirsiniz. İş kurmak, yeni girişimler, önemli kişilerle görüşmek için uygun bir gün. Sorumluluklarınız artabilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Emekli maaşlarındaki artış belli oldu!
- 'İhanetin bedeli'
- O öğretmen kovuldu!
- CHP'den Akşener'e jet yanıt!
- 5 bölüm bile sürmedi: İddialı dizi için final kararı
- 'Hadi bütün her yeri alın'
- Emekli maaşındaki ‘oyunu’ ifşa etti
- AKP'nin Ankara adayı kesinleşti!
- 'Teröre karşı bildiri' tezkeresi kabul edildi
- İran, Pakistan'a füze fırlattı!