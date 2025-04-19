Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 20 Nisan Pazar Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
Yoğun yaşantınızdan sıkılmış ve yalnız kalmak isteyeceğiniz bir gün olabilir. Biraz iç dünyanıza çekilmenizin sizi başarıya daha fazla yaklaştıracak en önemli kriter olduğunu artık görmelisiniz. Hırslarınızı dengelemeli, duygularınızı ihmal etmemelisiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan seçmeninin yüzde 25’ini kaybetti
- 'Siyasi geleceğinden emin olmayan Erdoğan...'
- Adnan Oktar suç örgütü davasında karar açıklandı
- Oyuncu Sevil Akdağ arkadaşını bıçaklayarak öldürdü!
- Başarısız teze diploma!
- Erdoğan'dan boykot tepkisi: 'Korkunç boyutlara ulaştı'
- Özel'den miting için anlamlı çağrı!
- Eşinin yanında ensesine ateş etti!
- Rus Rublesi adeta uçuşa geçti!
- ‘Bahçeli’nin demeci yargıya ve iktidara uyarı’