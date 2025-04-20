Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Nisan Pazartesi Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
Sevgili oğlak, karamsar ruh halin sana sunulan fırsatları bile görmemenin tek sebebi. Üzerindeki kara bulutları dağıtmak için önceliklerini belirlemeli ve kararlar almalısın. Aldığın kararları samimiyetle uyguladığında hayallerine yaklaştığını hissedeceksin.
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