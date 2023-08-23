Günlük Burç Yorumları: 24 Ağustos Perşembe Oğlak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 23 Ağustos 2023 - 17:55

Güncelleme: 23 Ağustos 2023 - 17:55

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu günlük yorumu:

Sevgili oğlaklar, yoğun temponun içerisinde biraz durup dinlenmeye çok ihtiyacınız var. Sağlık sorunlarınızın tetiklenebileceği bir gün. Kendinizi bu kadar ihmal etmeniz yanlış kararlar almanıza sebep oluyor. Sorumluluklarınızı azaltmaya çalışın.