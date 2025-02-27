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Günlük Burç Yorumları: 28 Şubat Cuma Oğlak Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 28 Şubat Cuma Oğlak Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 27 Şubat 2025 - 16:20

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:

Bugün arkadaş çevrenizle zaman geçirebilir, duygusal anlamda iyi hissedebilirsiniz sevgili oğlaklar. Eğitim, kısa seyahatler veya yakın çevrenizle alakalı konularda belirsizlikler yaşanabilir. Kafanız karışmasın, hedeflerinize odaklanın, sorumluluk alın.


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