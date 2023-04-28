Günlük Burç Yorumları: 29 Nisan Cumartesi Oğlak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 28 Nisan 2023 - 17:30

Güncelleme: 28 Nisan 2023 - 17:30

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu günlük yorumu:

Bugün biraz gergin ve krizli bir gün olabilir sevgili oğlaklar. Risk içeren kararlar almamanız gereken bir gün. Olayları net bir şekilde göremiyor olabilirsiniz. Her şey üst üste geliyormuş gibi hissedebilirsiniz; sabredin, fazla tepkisel davranmayın.