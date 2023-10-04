Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 5 Ekim Perşembe Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu günlük yorumu::
Bugün özel hayatınızda bazı iletişim sorunları yaşanabilir sevgili oğlaklar. Sorunları gözünüzde fazla büyütmeyin. Duygularınızı ifade etmeye çalışın. Akılcı çözümler sunmak yerine empat davranmak bugün sorunları çözecektir. Yer değişikliği yapmak veya taşınmak gibi düşünceleriniz varsa bugün sabırsız davranmayın.
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