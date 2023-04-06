Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 7 Nisan Cuma Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu günlük yorumu:
Bir süredir yaşadığınız problemlere sosyal çevreniz tarafından çözüm gelebilir. İşler çok istediğiniz gibi gitmese bugün biraz daha tatminkar olacaksınız. Aceleci davranmayın. Arkadaşlarınızla vakit geçirin, çevrenizin desteğini kabul edin.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı
- Fatih Portakal'dan yıllar sonra gelen 'Fox TV' itirafı!
- Erdoğan gitsin partisi
- Ünlü müzisyen kansere yakalandığını duyurdu
- Kılıçdaroğlu ile İnce arasındaki o isim konuştu!
- Gündem oldu: AKP'li belediye başkanını kimse anlamadı!
- Sosyal medyadan küfür kavgası: 1 ölü 1 ağır yaralı
- Millet İttifakı'ndan ortak liste kararı!
- Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
- İstanbul Valiliği'nden saldırıya ilişkin ilk açıklama!