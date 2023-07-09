Günlük Burç Yorumları: 10 Temmuz Pazartesi Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 09 Temmuz 2023 - 17:06

Güncelleme: 09 Temmuz 2023 - 17:06

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:

İlişkilerinizde ego çatışmalarının olduğu bir gün. Sevdiklerinizle haklılık tartışmasına girmeyin, sorunu biraz kendinizde aramanız gerekiyor. Bastırdığınız öfkeniz olur olmaz yerlerde ortaya çıkarken sağlıklı iletişim kuramamanın sonuçlarını görüyorsunuz.