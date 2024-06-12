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Günlük Burç Yorumları: 13 Haziran Perşembe Terazi Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 13 Haziran Perşembe Terazi Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 12 Haziran 2024 - 15:40

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

İç dünyanıza dönüp ne istediğinize karar vermeniz şart. Kendinizi sorgulamanız gerekiyor. İnsanları kaybetmek pahasına da olsa kendinizi net bir şekilde ortaya koymalısınız. Düşünmeyi bırakıp eyleme geçtiğinizde daha güzel olacak. Sağlığınıza dikkat edin.


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