Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 16 Aralık Cumartesi Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
İlişkiler ve yeni başlangıçlar açısından harika bir gün sevgili teraziler. Zihinsel olarak uyumu yakalayabileceğiniz kişilerle tanışabilir, ilişkilerinizi sağlam zemine oturtabilirsiniz. Dış görünüşünüzle alakalı sıra dışı değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Şanslı bir gündesiniz.
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