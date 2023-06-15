Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 16 Haziran Cuma Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
Uzun süredir zihninizde dönüp duran fikirleri bugün hayata geçirmek için fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Bu fırsatı değerlendirmeniz gerekiyor. Geçmişte kaçırdığınız fırsatlara bir yenisini daha eklerseniz sonrasında kendinizi toparlanmanız zor olabilir.
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