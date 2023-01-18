Günlük Burç Yorumları: 19 Ocak Perşembe Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 19:00

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 19:00

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:

Bugün keyifli bir gün sevgili teraziler. Yakın çevrenizden gördüğünüz destek özgüveninizi arttırıyor. Yolculuklar ve eğitimle alakalı konular gündemde olabilir. Düşünmekle kalmayın. Harekete geçin. İlişkileriniz bu kadar uyumlu bir şekilde ilerlerken sorumluluk alın, kararlarınızın arkasında sağlam durun.