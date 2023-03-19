Günlük Burç Yorumları: 20 Mart Pazartesi Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 19:51

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 19:51

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:

İlişkilerinizle alakalı hassasiyet göstermeniz gereken günlerdesiniz. En ufak bir hatanızda ipler kopabilir. İş yerinizde veya rutin hayatınızda yenilikler yapmak isteyebilirsiniz fakat karar alırken başkalarını da düşünün. Farkında olmadan bencillik yapabilirsiniz.



