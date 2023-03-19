Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 20 Mart Pazartesi Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
İlişkilerinizle alakalı hassasiyet göstermeniz gereken günlerdesiniz. En ufak bir hatanızda ipler kopabilir. İş yerinizde veya rutin hayatınızda yenilikler yapmak isteyebilirsiniz fakat karar alırken başkalarını da düşünün. Farkında olmadan bencillik yapabilirsiniz.
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