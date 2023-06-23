Günlük Burç Yorumları: 24 Haziran Cumartesi Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 23 Haziran 2023 - 17:30

Güncelleme: 23 Haziran 2023 - 17:30

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:

İç dünyanıza dönüp ne istediğinize karar vermeniz şart. İlişkilerinizin iyi olması sizin uyumlu yapınızla alakalı. Kendinizi sorgulamanız gerekiyor. İnsanları kaybetmek pahasına da olsa kendinizi net bir şekilde ortaya koymayı öğrenmelisiniz.