Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 24 Mart Cuma Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
Sağlık sorunlarınızın veya ekonomik sıkıntılarınızın tetiklenebileceği bir gündesiniz sevgili teraziler. Beklenmedik konuların gündeme gelmesi enerjinizi düşürebilir. Yakın ilişki içerisinde olduğunuz kişilere tam anlamıyla güvenemiyor olabilirsiniz. Biraz zaman verirseniz bütün taşlar yerine oturacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu’na karşı ‘Yalı Partisi’
- 'Son toplantım' diyerek duyurdu
- Son anketi canlı yayında açıkladı: Erdoğan'a büyük şok
- AKP'den emekliye zam düzenlemesiyle ilgili açıklama
- Erdoğan, emekliye zammı açıkladı!
- 'Cennete gönderdim' dediği çocukları evde ölü bulundu!
- Pop müziğin ikonu yaşamını yitirdi
- Sürpriz isim de aralarında...
- AKP'nin aday listesi ortaya çıktı
- AKP, Zengin’i ‘Kenara itti’ muhalefet sahip çıktı