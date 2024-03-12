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Günlük Burç Yorumları: 13 Mart Çarşamba Yay Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 13 Mart Çarşamba Yay Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 12 Mart 2024 - 16:25

Yay burcu ve yükselen yay burcu:

Uzun zamandır zihninizde dönüp duran rutin yaşamınızda değişiklik yapma isteği bugün artık tamamen su yüzüne çıkabilir. Beklentilerinizi daha dengede tutarsanız istediğiniz gibi bir düzene geçebileceksiniz. Sağlığınızla alakalı yeni kararlar almak zorundasınız. Harekete geçin.


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