Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 20 Ağustos Pazar Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu günlük yorumu:
Sevgili yaylar, sizden yaşça büyük kişilerin fikirlerine kulak vermeniz gereken bir gün.. Sosyal çevrenizden destek görebilirsiniz. Hayatınızda önemli olabilecek insanlarla tanışabilirsiniz. Gelecek planlarınıza sevdiklerinizi de dahil edin.
En Çok Okunan Haberler
-
- Nihat Hatipoğlu'ndan kötü haber
- 'Üç eşli' vekilden skandal ifadeler!
- 'İstifa' iddiasına tek kelimelik yanıt
- Merdan Yanardağ'ı icraya verdi!
- 'Uyuşturucu kaçakçıları tahliye edilirken...'
- Ölmeden önceki görüntüsü ortaya çıktı
- Özgür Özel'den 'adaylık' açıklaması
- Kızılcık Şerbeti dizisinin 'Ömer'inden ilginç paylaşım
- Sedat Peker’den aylar sonra fotoğraf!
- Motorine dev zam yolda!