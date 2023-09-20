Günlük Burç Yorumları: 21 Eylül Perşembe Yay Burcu Yorumu

Yayınlanma: 20 Eylül 2023 - 17:41

Güncelleme: 20 Eylül 2023 - 17:41

Yay burcu ve yükselen yay burcu günlük yorumu:

Bugün ilişkileriniz biraz zorlayıcı ve gergin olabilir sevgili yaylar. Yakın çevrenizle aranızda çıkan anlaşmazlıklar hem iş hem günlük hayattaki motivasyonunuzu düşürüyor. Ağır yemeklerden ve ağır sporlardan kaçınmanız gereken bir gün.