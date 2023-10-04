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Günlük Burç Yorumları: 5 Ekim Perşembe Yay Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 5 Ekim Perşembe Yay Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 04 Ekim 2023 - 18:08

Yay burcu ve yükselen yay burcu günlük yorumu::

Kararsız duruşunuz ve gergin tavırlarınız çevrenizi sizden uzaklaştırıyor sevgili yaylar. Günün ilk yarısı sağlık sorunlarınız gündemde olabilir. İkinci yarısı ilişkiler konusunda hassas görünüyor. Fikir çatışmaları yaşanabilir. Başkalarının da haklı olabileceği fikrine kendinizi açmanız gerekiyor. 



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