Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 7 Mart Perşembe Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen Yay burcu:
Gerginlik seviyenizi arttıran kişilerden uzak durmanız gereken zamanlardasınız sevgili yaylar. Çözümsüz kalan sorunları çözebilmek için biraz daha yüzeysel düşünebilmeli, çok fazla derine dalmamalısınız. Araştırmak, yeni bir şeyler öğrenmek için harika bir gün.
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