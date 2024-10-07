Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 8 Ekim Salı Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu:
Bugün enerjinizin oldukça yüksek olduğu bir gün sevgili yaylar. Eğitim, ticaret, uzak seyahatler veya hukuksal konularda yeni adımlar atabilir, pozitif sonuçlar alabilirsiniz. Kendinize olan güveniniz çevreniz tarafından fark ediliyor. Yine de çok yüksekten uçmamakta yarar var..
En Çok Okunan Haberler
-
- Baba evinde öldürüldüğü kesinleşti!
- Narin cinayetinde 'delil' niteliğinde yeni ayrıntı
- Yasak kardeşim yasak!
- Belediye başkanı, kafası kesilmiş halde ölü bulundu!
- Erden Timur'dan Galatasaray açıklaması!
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert yanıt!
- 'Meclis'teki her konuşmanızı ben devrettim size'
- 'Ayşenur burada, sakın eve gelme'
- Türkiye’nin en büyük santrali durdu!
- 'Surlara yürürken kızımın kafasını gördüm...'