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Günlük Burç Yorumları: 9 Haziran Pazar Yay Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 9 Haziran Pazar Yay Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 08 Haziran 2024 - 16:17

Yay burcu ve yükselen yay burcu:

Özgür olma ihtiyacınız bu kadar artmışken yaşadığınız problemleri kafanızda büyütüp durmanız sorunları olduğundan büyük görmenize sebep oluyor. İşleri zorlaştıran şahsi bakış açınız ve bunu artık fark etmenizin zamanı geldi de geçiyor. 


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