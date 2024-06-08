Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Haziran Pazar Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu:
Özgür olma ihtiyacınız bu kadar artmışken yaşadığınız problemleri kafanızda büyütüp durmanız sorunları olduğundan büyük görmenize sebep oluyor. İşleri zorlaştıran şahsi bakış açınız ve bunu artık fark etmenizin zamanı geldi de geçiyor.
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