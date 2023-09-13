Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumu: 14 Eylül Perşembe Yay Burcu Günlük Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu günlük yorumu
Düşüncelerinizin, hayallerinizin havada kaldığını hissediyorsunuz, artık eyleme geçme zamanı. Çevrenizle yaşayacağınız gerginlikler, yanlış anlaşılmalar canınızı sıkabilir. Kendinizi daha sakin bir şekilde ifade etmeye çalışın. Yaşça büyük kişilerin fikirlerine kulak verin.
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