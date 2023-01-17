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Günlük Burç Yorumları: 17 Ocak Salı Yengeç Burcu Yorumu

cumhuriyet.com.tr
17 Ocak 2023 Salı, 00:00
Günlük Burç Yorumları: 17 Ocak Salı Yengeç Burcu Yorumu
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Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu: 

Kafanıza takılan ve alınganlık gösterdiğiniz birçok konuda içinize dönmeli ve kendinizi sorgulamalısınız. Bugün iç dünyanızda yeni keşifler yapabileceğiniz bir gün. Aile gibi gördüğünüz insanların sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Üzerinize gereksiz yükler edinmeyin, iyilikler bile kararında güzel..

 


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