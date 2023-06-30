Günlük Burç Yorumları: 1 Temmuz Cumartesi Yengeç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 30 Haziran 2023 - 17:30

Güncelleme: 30 Haziran 2023 - 17:30

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:

Ev yaşantınızda yapmak istediğiniz değişiklikler için sabrınızın taştığı zamanlardan geçiyor olabilirsiniz. Biraz daha sabretmeniz gerekiyor. Olayları akışına bıraktığınızda istediğiniz ne varsa kendinize çekebileceksiniz. En zor zamanlar geride kaldı.