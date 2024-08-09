Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 10 Ağustos Cumartesi Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu
Sevgili yengeçler, olaylar karşısında çok alıngan davranmanız insanların sizden uzaklaşmasına sebep oluyor. Uyumlu olmakta zorlanacağınız bir gün fakat sorunları aşabilecek güçtesiniz.. Adaletli ve vicdanlı olduğunuz sürece kazanan siz olacaksınız.
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