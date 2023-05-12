Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Mayıs Cumartesi Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:
Bugün olduğundan daha hassas ve duygusalsınız. Kendinizi biraz dengelemeniz gerekiyor. Hislerinizin kuvvetli olduğu bir gün. İdealleriniz sizi ele geçirmiş durumda. Su ile temas etmek enerjinizi arındıracaktır, aile gibi gördüğünüz kişilerle vakit geçirmek iyi gelecektir.
En Çok Okunan Haberler
-
- MSB'den son dakika açıklaması
- Memleket Partisi'nin kritik ismi oyunu açıkladı
- Soylu'nun konvoyundaki araç çocuğa çarptı
- Kılıçdaroğlu'na cevap vermedi, Erdoğan ile görüştü
- Memleket'te 'istifa' hareketliliği: 'Cumhur'a destek!
- AKP'li belediye başkanından skandal açıklama
- 'Milletime güveniyorum'
- Erdoğan: Bugün Muharrem Bey'i aradım
- Erdoğan son kozunu oynadı
- Arama kurtarma köpeği Aaron hayatını kaybetti