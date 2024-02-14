Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 15 Şubat Perşembe Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:
Bugün yakınlarınızın sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalabilir, beklenmedik gündemlerle karşılaşabilirsiniz. Otorite figürü olan kişilerle çatışmamaya özen gösterin. Hassasiyetlerinizi sakin bir dille ifade etmeye çalışın. Sakin olamıyorsanız geri çekilin.
En Çok Okunan Haberler
-
- İlhan Cihaner faciayı yorumladı!
- Altın madenini protesto edenleri suçlamıştı!
- Facainın meydana geldiği madende Murat Kurum detayı
- Bir anda hıçkırarak ağlamaya başladı!
- Yer bilimciden korkutan uyarı!
- CHP'li kurmaylardan yanıt!
- Madene karşı çıkanlara söylediği sözler gündemde!
- Ünlü zincir restoranın tavanı çöktü!
- 'İşçiler çatlakları görüp amirlerini uyardı' iddiası!
- İliç maden faciasında yeni gelişme!