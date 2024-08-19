Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 20 Ağustos Salı Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:
Bugün olduğundan daha hassas ve duygusalsınız. Kendinizi biraz dengelemeniz gerekiyor. Hislerinizin kuvvetli olduğu bir gün. İdealleriniz sizi ele geçirmiş durumda. Su ile temas etmek enerjinizi arındıracaktır, aile gibi gördüğünüz kişilerle vakit geçirmek iyi gelecektir.
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