Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Ekim Pazartesi Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:
Sizi ruhsal bunalıma iten gelişmeler bu günlerde biraz artış gösterebilir. Yapmanız gereken şey biraz kendi dünyanıza çekilmek. Yalnızlık iyi gelecektir. Kendinizle iletişim kurun. Aradığınız cevapları kendinizde bulacaksınız.
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