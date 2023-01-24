Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 25 Ocak Çarşamba Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:
Eğitim, seyahatler, ticari ilişkiler alanında şanslı olduğunuz bir gün sevgili yengeçler. Beklediğiniz haberler bugün gelebilir. Manevi konulara yoğunlaşmak, ruhsal çalışmalar, nefes egzersizleri gibi konulara odaklanabilirsiniz. Duygularınız çok güçlü.. Yoğun ruh halinizi bir yerlere kanalize etmeniz gerekiyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- 13 yaşında öz babası tecavüz etti
- Fatih Terim, Guardian'da jüri olan ilk Türk oldu
- Bahçeli'den gazeteciye Sinan Ateş azarı
- Süresiz şekilde iptal edildi
- Bakan Nebati borç yapılandırmanın ayrıntılarını açıkladı
- Kaftancıoğlu sözlerine açıklık getirdi
- Seçim rüşvetleri sürüyor
- 'Annem karne hediyesi et aldı' haberine soruşturma
- 'Güvenmiyoruz arkadaş bu kadar açık'
- Beyoğlu'nda kilisede yangın: Ölü sayısı arttı