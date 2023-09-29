Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 30 Eylül Cumartesi Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:
Bugün aile gibi gördüğünüz insanlarla ufak tefek gerginlikler yaşayabilirsiniz sevgili yengeçler. Olayları kişisel algılıyor olmanız daha fazla öfkelenmenize sebep oluyor. Duygularınızla hareket etmeyin, konuları büyütmemeniz gereken bir gün.
En Çok Okunan Haberler
-
- Gezi davasında karar!
- Kanlı fayansta yatan kadın anlatıyor
- 300 yıllık sembol ağacı kesen genç gözaltına alındı
- Bahçeli ağırlamıştı: Yeğeni de hedefte
- AFAD duyurdu: Kütahya'da deprem!
- Ganire Paşayeva hayatını kaybetti
- AKOM'dan son durumu aktardı
- Demet Akbağ'dan 'ayrılık' kararı
- 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak
- Mülteci parası İslami oyunlara