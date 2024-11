2024 yılının en iyi buluşları neler oldu?

Yayınlanma: 02.11.2024 - 21:04

Güncelleme: 02.11.2024 - 22:01

TIME Dergisi, her yıl yayınladığı “Yılın En İyi Buluşları” listesini güncelledi. Burada listeye girenler toplumda dikkat çeken ve yılın en çok konuşulan konuları arasına giren icatlar yer alıyor. Farklı kategorilerde yer alanlar dikkat çeken tasarım ve özellikleriyle öne çıkıyor.

TIME, bu yılın listesini oluşturmak için her yıl yaptığı gibi gazetecilerden öneriler aldı. Öte yandan farklı alanlardaki gelişmelerden de hareketle bir çalışma yapan TIME, pek çok konu başlığından icadı derledi. Teknoloji tarafındaki buluşlar ise dikkat çekti. Çünkü pek çok markanın kendine has özellikleri sahip ürünleri ya da buluşları bu listede yer aldı.

YILIN EN İYİ BULUŞLARI NELER OLDU?

Gerçeklik teknolojilerinden Brelyon Ultra Reality masaüstü monitörü, sanal gerçekliğe benziyor ancak gözlük gibi bir aparat takmadan 110 derecelik bir görüş açısı sağlıyor. Aynı zamanda 122 inçlik görüntü sunuyor. Bu sistemde bir görüntünün optik derinliği değiştiriliyor ve her pikselden gelen ışığın açısı yeniden düzenleniyor. Güçlü bir işlem gücü kullanılarak çalışan sistem, 4K çözünürlük sunuyor.

Şirketin açıklamasına göre bu altyapı 2 milyon dolardan fazla özellikle savunma sanayi ve otomotiv sektöründe satış yaptı.

Huawei'nin 3'e katlanabilir akıllı telefonu da listede kendine yer buldu. Önemli bir inovasyon olan üçe katlanabilir yapı, Mate XT Ultimate Design ile karşımıza çıkmıştı.

Huawei Mate XT'yi metin çevirisi ve bulut tabanlı içerik üretimi gibi yapay zeka özellikleriyle birlikte kullanıcılara sunuyor. Richard Yu, “Bunun için beş yıldır çabalıyoruz” diyerek, telefonun üretim sürecine odaklandıklarını belirtmişti.

Akıllı telefon açıldığında 3,6 mm kalınlığında ve 10,2 inç ekrana sahip oluyor. Telefon tek, çift ya da üçlü ekranda kullanılabiliyor. Ayrıca cihazda katlanabilir klavye bulunuyor. Özel bir menteşe sistemi kullanan Huawei, hem içe hem de dışa doğru katlanmaları destekleyen esnek bir yapı tercih etti. Telefonun 50 MP ultra geniş açılı, 12 MP ultra geniş açılı kamerası, 12 MP periskop telefoto kamerası bulunuyor. Ön tarafta ise 8 MP tercih edilmiş.

LG'DEN ŞEFFAF EKRANI TELEVİZYON

LG'nin transparan televizyonu Signature OLED T de listede yer alan bir diğer buluş oluyor. Yıl sonunda piyasaya sürülecek olan yeni televizyon, alana yeni bir soluk getirmesiyle bu listeye girdi. Havada süzülüyormuş gibi görünen LG Signature OLED T, şeffaf bir 77 inç ekrana sahip.

TV'de aynı zamanda Always-On-Display yani hep açık ekran özelliği de yer alıyor. Burada televizyon izlenmediğinde sürekli değişen sanat eserleri görüntülenebiliyorken sadece cam bir panel gibi görünmesi için kapatılabiliyor.

Akıllı telefondan çekimler için tasarlanan bu kit, TikTok ve Instagram tarafında içerik üreten kişilere özel olarak tasarlandı. Khronos iPhone kılıfı, mobil çekimler için tüm donanımı sunuyor olmasıyla dikkat çekiyor.

Kılıf günlük kullanım için uygun olmasının yanında8 farklı donanımla da bütünleşebiliyor. Filtre, ışık ve tripod yuvası gibi farklı aparatların takılabildiği bu kılıf, eklentilerle oldukça pratik bir mobil çekim deneyimi sunuyor. Çin merkezli teknoloji şirketi Tilta'nın geliştirdiği bu kit, profesyonel çekimlere kolaylıkla uyum sağlıyor.

TECNO markasından da TECNO Pocket Go listede yer buluyor. Ürün, AR endüstrisinde el bilgisayarı formunda tasarlanmış bir oyun evreni sunuyor. TIME Dergisi'nin oyun başlığında konumlandırılan cihaz, Windows oyun ekosistemi ile entegrasyon sağlıyor ve gelişmiş kafa izleme teknolojisini kullanarak kullanıcılara 6D deneyim sunmasıyla dikkat çekiyor.

En ince katlanabilir telefon olarak Honor Magic V3 listede yer alıyor. Telefon, katlanabilir ekranlı telefonlar arasında dikkat çekiyor çünkü ince bir yapıya sahip. Çin merkezli Honor katlandığında 9,2 mm kalınlığına ulaşan Magic V3 ile en ince yapıda katlanabilir telefona imza atmış.

Güzellik kategorisinde de kirpik uzatmak için tasarlanmış bir robot, özel bir yapıda temiz su ve daha az plastik içermesiyle duş filtresi, üst düzey cilt bakımı için geliştirilen bir kit ve tıbben destekli yaşlanma karşıtı serum yer alıyor.

Uygulamalar ve yazılım tarafında ise ameliyathanelerin optimizasyonu için geliştirilen ExperienceX cerrahlara göre uyarlanmış sanal bir ameliyathane haritası oluşturmayı sağlıyor. Bu sayede asistanlar ve ameliyathane ekibi her bir aletin nerede olması gerektiğini görebiliyor.

İlginç bir şekilde bir evlenme uygulaması olan Diia, 20 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı. Sistemde partner uygulama üzerinden evlenme teklifinde bulunuyor ve diğer kullanıcıya bildirim gönderiliyor. Evlenme teklifi edilen taraf 14 gün içinde evet derse platformda görevli yetkili kişiyle görüntülü görüşme ile nikah kıyılıyor. Ukrayna'daki savaş sebebiyle fiziksel olarak evlenemeyen Ukraynalılar için geliştirilen uygulama, ilk ayda 1,1 milyondan fazla kişinin evlenme teklifi etmesiyle popülerlik kazandı. Toplamda 435 çift uygulamadan evlenme teklifi ettikten sonra evlendi.

Doktora görünmeyi gerektirmeyen bir tıbbı muayane yöntemi oldukça iyi bir fikir olarak görülmüş ve TIME'ın listesine girmeyi başarmış. Withings'in BeamO'su vücut sıcaklığını algılayabilen, akciğerleri dinleyebilen, kalbi tarabilen ve kandaki oksijen miktarını ölçebilen dört sensörü bir araya getirmesiyle öne çıkıyor. Evde sağlık izleme altyapısına yenilik getiren cihazın elde ettiği tıbbi veriler sekiz kişiye kadar takip edilebiliyor.

Listede, deneysel çözümlerden, yapay zekaya ve yiyecek ürünlere kadar pek çok icat bulunuyor. 200'den fazla yeniliğin yer aldığı liste TIME'da The Best Inventions of 2024 listesi altında yer alıyor.