Casper Nirvana kullanıcıları dijital asistana tek tuşla erişecek

Yayınlanma: 28.06.2024 - 15:50

Güncelleme: 28.06.2024 - 15:50

Casper'dan yapılan açıklamaya göre, Microsoft işbirliğinde, Windows 11 Pro ile yenilenen Casper Nirvana dizüstü bilgisayarlarda kullanıcılar, dijital kişisel asistana ücretsiz ve hızlı bir şekilde ulaşabilecek. Hibrit çalışanlar için her an her yerden çalışma, internete bağlanma ve veri paylaşma gibi durumlar için "Zero Trust" ilkesini benimseyen Windows 11 Pro, kritik bir güvenlik katmanı sağlıyor.

Zero Trust ilkesiyle kimlik doğrulaması, yetkilendirme, dosya erişimi veya sınırlandırması mümkün olurken, siber tehditlere karşı veri güvenliği uçtan uca koruma yöntemiyle üst düzeyde tutuluyor.

Yapılan testlere göre Windows 11 Pro, şirketlerin kendilerine özel uygulama ve programlarıyla yüzde 99,7 uyumlu çalışıyor.

Tüm risklere karşı güvende kalabilmek

Windows 10 Pro'nun Ekim 2025'te satış desteği sona erecek. Bu tarihten sonra Windows 10 Pro'lu cihazlar, güvenlik güncelleştirmelerini alamayacakları için siber saldırılara ve güvenlik risklerine açık hale gelecek. Modelde sağlanan satış desteği sona yaklaşırken, Windows 11 Pro ile gelen güvenlik özelliklerini tam performans kullanabilmek ve tüm risklere karşı güvende kalabilmek için Windows 11 destekleyen cihazlara geçiş yapılması öneriliyor.

Casper Windows 11 ön-yüklü bilgisayarlarda sunulacak Windows'ta Copilot ile dijital bir kişisel asistana sahip olunuyor. Klavyedeki Copilot tuşu ya da görev çubuğu üzerindeki Copilot ikonuyla, ulaşım çok daha pratik hale geliyor.

"Yapay zeka ile işlemlere daha hızlı ve güvenli ulaşılacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Casper Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, teknolojinin hızla evrimleşebildiği çağda kullanıcılara en yeni ve etkili teknolojik deneyimleri ilk kez sunma misyonuna devam ettiklerini belirtti.

Windows 11 Pro'lu Casper Nirvana bilgisayarlarla kurumlar için en önemli değerlerden biri olan güvenli çalışma ortamını bir üst seviyeye çıkardıklarına dikkati çeken Karaman, Windows 11 Pro'nun sunduğu yapay zeka platformu Copilot için Copilot tuşunu klavyeye ekledikleri bilgisini paylaştı.