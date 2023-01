ChatGPT'nin ücretli versiyonu yolda: Yanıtlar daha hızlı olacak

Bekleme listesi açan şirket, ChatGPT Professional olarak adlandırılan versiyonda daha hızlı yanıtlar gibi birçok özelliğin yer alacağını ekledi. Bu hamle, ücretsiz versiyona aylık milyonlarca dolar harcayan şirketin ChatGPT'den gelir elde etme planının bir parçası olarak geldi.

OpenAI tarafından geliştirilen ve yakın zamanda herkes için ücretsiz olarak kullanıma açılan sohbet botu ChatGPT, yapabildikleriyle tüm dünyayı şoka uğratmıştı. Hatta internetin geleceği olarak nitelendirilmeye başlayan yapay zekanın bu kadar ilgi görmesinin ardından Microsoft’un şirkete 10 milyar dolar yatırım yapacağını gösteren iddialar bile ortaya atılmıştı.

ChatGPT gündemin başında yer almaya devam ederken bugün OpenAI’dan yeni bir hamle geldi. Yapay zeka şirketi, ChatGPT’nin ücretli olacak bir premium versiyonunu deneyeceğini duyurdu. Bu versiyon, ‘ChatGPT Professional’ olarak adlandırıldı.

ChatGPT, her ne kadar tüm dünyada büyük ilgi görse de ücretsiz olması nedeniyle OpenAI’a için büyük bir yük. Tahminler, şirketin yazılım için günlük 100 bin dolar, aylık da 3 milyon dolar gibi devasa paralar harcadığını ortaya koyuyor. Teknoloji devi, bu nedenle de ChatGPT’den gelir elde etme yollarını arıyor ve bu kapsamda premium versiyonu deniyor.

Webtekno'da yer alan habere göre OpenAI, yapay zekanın yeni versiyonu için bir bekleme listesi açtığını duyurdu. Ücretli sürümün, bottan beklenen tüm avantajlara sahip olacağı ifade edildi. Buna göre ChatGPT Professional, ücretsiz versiyonun aksine ‘her zaman ulaşılabilir’ olacak. Bilindiği üzere yoğunluk olduğu zamanlarda sohbet botuna erişim sağlanmadığı durumlar olabiliyordu. Buna ek olarak premium sürüm, ücretsize kıyasla kısıtlama olmaksızın daha hızlı yanıtlar sunmanın yanı sıra günlük en az iki kat daha fazla yanıt verecek.

OpenAI, yaptığı açıklamada yeni sürümün ChatGPT’den gelir elde etme amacıyla çıkarıldığına vurgu yaptı ve şunları söyledi: “Hedefimiz, hizmeti iyileştirmeye ve sürdürmeye devam etmek ve para kazanma, hizmetin uzun vadeli uygulanabilir olmasını sağlamanın bir yolunu bulmaktır.”

Are you ready to pay $42/month for professional version of ChatGPT? pic.twitter.com/xavIM3a9K4