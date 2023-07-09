EA duyurdu: UFC 5'in tanıtım tarihi belli oldu

Yayınlanma: 09.07.2023 - 16:42

Güncelleme: 09.07.2023 - 16:42

ABD merkezli oyun stüdyosu Electronic Arts tarafından geliştirilen popüler dövüş oyunu serisi UFC'nin dördüncü oyununu resmi olarak duyurdu.

Twitter hesabı üzerinden yapılan duyuruda UFC 4'ün 2023 yılının Eylül ayında geleceği belirtiliyor.

Oyun büyük ihtimalle serinin diğer oyunlarında olduğu gibi ilk aşamada konsollara çıkış yapması bekleniyor.

Coming soon #UFC5



Full reveal September 2023 ???



Sign up for more news

?? https://t.co/vLBNhbt3QN pic.twitter.com/qIFoAmLbWN — EA SPORTS UFC (@EASPORTSUFC) July 8, 2023

UFC NEDİR?

UFC serisi, gerçekçi dövüş mekaniği ve lisanslı dövüşçülerin yer aldığı oyun modlarıyla dövüş oyunu severler arasında popülerlik kazanmıştır. Kullanıcılar hem kariyer modunda hem de çevrimiçi modlarda diğer oyuncularla kapışabilmektedir.