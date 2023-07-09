EA duyurdu: UFC 5'in tanıtım tarihi belli oldu
Oyun yapımcısı Electronic Arts (EA) tarafından geliştirilen UFC serisinin yeni oyunu UFC 4'ün tanıtım tarihi duyuruldu. UFC 4, 2023 yılının Eylül ayında tanıtılacak.
ABD merkezli oyun stüdyosu Electronic Arts tarafından geliştirilen popüler dövüş oyunu serisi UFC'nin dördüncü oyununu resmi olarak duyurdu.
Twitter hesabı üzerinden yapılan duyuruda UFC 4'ün 2023 yılının Eylül ayında geleceği belirtiliyor.
Oyun büyük ihtimalle serinin diğer oyunlarında olduğu gibi ilk aşamada konsollara çıkış yapması bekleniyor.
Coming soon #UFC5— EA SPORTS UFC (@EASPORTSUFC) July 8, 2023
Full reveal September 2023 ???
Sign up for more news
?? https://t.co/vLBNhbt3QN pic.twitter.com/qIFoAmLbWN
UFC NEDİR?
UFC serisi, gerçekçi dövüş mekaniği ve lisanslı dövüşçülerin yer aldığı oyun modlarıyla dövüş oyunu severler arasında popülerlik kazanmıştır. Kullanıcılar hem kariyer modunda hem de çevrimiçi modlarda diğer oyuncularla kapışabilmektedir.
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