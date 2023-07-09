EA duyurdu: UFC 5'in tanıtım tarihi belli oldu

Oyun yapımcısı Electronic Arts (EA) tarafından geliştirilen UFC serisinin yeni oyunu UFC 4'ün tanıtım tarihi duyuruldu. UFC 4, 2023 yılının Eylül ayında tanıtılacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.07.2023 - 16:42
EA duyurdu: UFC 5'in tanıtım tarihi belli oldu
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ABD merkezli oyun stüdyosu Electronic Arts tarafından geliştirilen popüler dövüş oyunu serisi UFC'nin dördüncü  oyununu resmi olarak duyurdu.

Twitter hesabı üzerinden yapılan duyuruda UFC 4'ün 2023 yılının Eylül ayında geleceği belirtiliyor. 

Oyun büyük ihtimalle serinin diğer oyunlarında olduğu gibi ilk aşamada konsollara çıkış yapması bekleniyor. 

UFC NEDİR?

UFC serisi, gerçekçi dövüş mekaniği ve lisanslı dövüşçülerin yer aldığı oyun modlarıyla dövüş oyunu severler arasında popülerlik kazanmıştır. Kullanıcılar hem kariyer modunda hem de çevrimiçi modlarda diğer oyuncularla kapışabilmektedir. 


UFC UFC 4 Electronic Arts

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