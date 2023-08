League of Legends'in yeni hikayeli oyununun videosu yayınlandı

Yayınlanma: 24.08.2023 - 12:09

Güncelleme: 24.08.2023 - 12:09

Tequila Works tarafından geliştirilen ve Riot Forge tarafından yayınlanan Song of Nunu: A League of Legends Story, iki yakın dost olan Nunu ve Willump'ın hikayesini konu alıyor. League of Legends'daki bölgelerden biri olan Freljord bölgesinde geçen hikayede Nunu ve Willump arasındaki arkadaşlık bağının nasıl geliştiği konu alınacak. Ayrıca oyunda diğer League of Legends şampiyonları ile de karşılaşılacağı açıklandı.

Riot Forge'un Kreatif Direktör'ü Rowan Parker oyunla ilgili şu sözleri sarf ediyor: "Oyunun ilerleyişinin temelinde Nunu ve Willump'ın ilişkisi yatıyor. Dolayısıyla oyuncular bu imrenilesi ikiliye destansı maceralarında eşlik edeceği için sabırsızlanıyoruz. Tequila Works'le birlikte çalışarak oyunculara Freljord'un soğuk yabanında yolculuk eden bu gözde karakterlerin hikâyelerini sunabilmekten büyük mutluluk duyuyoruz."

Oyuncular sert fırtınalar, vahşi kurtlar ve efsunlarla dolu ayaz kesmiş bir diyar olan Freljord'da dere tepe demeden yürüyecek, tırmanacak ve kızakla kayacak. Ayrıca donmuş bölgelerde ilerlemek için oyuncuların çeşitli bulmacaları çözmesi gerekecek.

Oyunun detaylı bilgisi ve çıkış tarihi 2023'ün sonbaharında açıklanacak.