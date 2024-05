OpenAI araştırmacıları istifa etmeye devam ediyor

OpenAI, şirket içinde yeni çalışan kriziyle gündeme geliyor. Daha önce CEO'su Sam Altman'ın şirketten ayrılmasıyla gündem olan şirket, şimdi de çalışanların ayrılmasıyla konuşuluyor. Kısa bir süre önce OpenAI'ın kurucu ortağı Ilya Sutskever, ayrılmıştı.

Şirkette araştırmacılardan biri olan Jan Leike X hesabı üzerinden ayrıldığını duyurdu. Leike, ayrılma sebebi olarak, güvenlik kültürü ve süreçlerinin parlak ürünler karşısında arka planda kaldığını söyledi.

Bu ayrılık, OpenAI'ın yapay zekanın uzun vadeli risklerini ele almaya adanmış ekibi olan Superalignment ekibinin dağıtılmasının ardından geldi. Jan Leike, bu ekibi yönetiyordu ve ekibin dağılmasının ardından istifa ettiği düşünülüyor.

Yesterday was my last day as head of alignment, superalignment lead, and executive @OpenAI.