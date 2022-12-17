PlayStation, 2023'te hangi yeni oyunları piyasaya sürecek?

PlayStation 2023 yılında piyasaya sürülmesi beklenen oyunların listesini paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
17 Aralık 2022 Cumartesi, 12:31
PlayStation, 2023'te hangi yeni oyunları piyasaya sürecek?
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Sony'nin oyun tarafındaki güçlü kaslarından olan PlayStation için oyun takvimi yayınlandı. 2023 yılında platforma gelecek oyunlar bir süredir oyunseverler tarafından bekleniyordu. Ertelenen oyunların net tarihi verilmekle beraber bazı tarihlerin aralığı mevsimler olarak verildi. 

PLAYSTATION 2023 TAKVİMİNDE ÖNE ÇIKANLAR

Paylaşılan listede oyunseverlerin beklediği oyunlardan olan Resident Evil 4'ün yenilenmiş sürümü, 24 Mart 2023 tarihinde bizleri karşılayacakken, Hogwarts Legacy de PS 5 için 10 Şubat 2023'te geliyor. 

İşte PlayStation'a 2023 yılında gelecek tüm oyunlar:

Oyun

Tarih

Marvel’s Spider-Man 2 (PS 5)

Sonbahar 2023

Forspoken (PS 5)

23 Ocak 2023

Hogwarts Legacy (PS 5/4)

PS 5 için 10 Şubat 2023
PS 4 için 4 Nisan 2023

Destiny 2: Lightfall (PS 5/4)

28 Şubat 2023

Resident Evil 4 (PS 5/4)

24 Mart 2023

Final Fantasy XVI (PS 5)

Nisan ve Eylül arası

2023’te piyasaya sürülecek cihazlar

Cihaz

Tarih

Dualsense Edge Kablosuz Kontrolcü

26 Ocak 2023

PlayStation VR2

22 Şubat 2023



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