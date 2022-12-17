PlayStation, 2023'te hangi yeni oyunları piyasaya sürecek?

17 Aralık 2022 Cumartesi, 12:31

Sony'nin oyun tarafındaki güçlü kaslarından olan PlayStation için oyun takvimi yayınlandı. 2023 yılında platforma gelecek oyunlar bir süredir oyunseverler tarafından bekleniyordu. Ertelenen oyunların net tarihi verilmekle beraber bazı tarihlerin aralığı mevsimler olarak verildi.

PLAYSTATION 2023 TAKVİMİNDE ÖNE ÇIKANLAR

Paylaşılan listede oyunseverlerin beklediği oyunlardan olan Resident Evil 4'ün yenilenmiş sürümü, 24 Mart 2023 tarihinde bizleri karşılayacakken, Hogwarts Legacy de PS 5 için 10 Şubat 2023'te geliyor.

İşte PlayStation'a 2023 yılında gelecek tüm oyunlar:

Oyun Tarih Marvel’s Spider-Man 2 (PS 5) Sonbahar 2023 Forspoken (PS 5) 23 Ocak 2023 Hogwarts Legacy (PS 5/4) PS 5 için 10 Şubat 2023

PS 4 için 4 Nisan 2023 Destiny 2: Lightfall (PS 5/4) 28 Şubat 2023 Resident Evil 4 (PS 5/4) 24 Mart 2023 Final Fantasy XVI (PS 5) Nisan ve Eylül arası

2023’te piyasaya sürülecek cihazlar

Cihaz Tarih Dualsense Edge Kablosuz Kontrolcü 26 Ocak 2023 PlayStation VR2 22 Şubat 2023



