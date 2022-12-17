PlayStation, 2023'te hangi yeni oyunları piyasaya sürecek?
PlayStation 2023 yılında piyasaya sürülmesi beklenen oyunların listesini paylaştı.
Sony'nin oyun tarafındaki güçlü kaslarından olan PlayStation için oyun takvimi yayınlandı. 2023 yılında platforma gelecek oyunlar bir süredir oyunseverler tarafından bekleniyordu. Ertelenen oyunların net tarihi verilmekle beraber bazı tarihlerin aralığı mevsimler olarak verildi.
PLAYSTATION 2023 TAKVİMİNDE ÖNE ÇIKANLAR
Paylaşılan listede oyunseverlerin beklediği oyunlardan olan Resident Evil 4'ün yenilenmiş sürümü, 24 Mart 2023 tarihinde bizleri karşılayacakken, Hogwarts Legacy de PS 5 için 10 Şubat 2023'te geliyor.
İşte PlayStation'a 2023 yılında gelecek tüm oyunlar:
Oyun
Tarih
Marvel’s Spider-Man 2 (PS 5)
Sonbahar 2023
Forspoken (PS 5)
23 Ocak 2023
Hogwarts Legacy (PS 5/4)
PS 5 için 10 Şubat 2023
Destiny 2: Lightfall (PS 5/4)
28 Şubat 2023
Resident Evil 4 (PS 5/4)
24 Mart 2023
Final Fantasy XVI (PS 5)
Nisan ve Eylül arası
2023’te piyasaya sürülecek cihazlar
Cihaz
Tarih
Dualsense Edge Kablosuz Kontrolcü
26 Ocak 2023
PlayStation VR2
22 Şubat 2023
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