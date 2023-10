Polis memurları oyuna daldılar: Soygunu umursamadılar... Görüntüleri ortaya çıktı

2017 yılında Pokémon Go oyunu bir trend haline geldi. Bu trende kendini kaptıranlar arasında ABD'nin Los Angeles eyaletinde görev alan iki adete polis memuru da vardı.

Louis Lozano ve Eric Mitchell adlı bu polis memurları, Pokémon avına devam edebilmek için dikkate değer bir olayı görmezden geldiler ve şimdi, o döneme ait polis kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

404 Media tarafından elde edilen bu kısaltılmış görüntülerde, Mitchell ve Lozano'nun tek yönlü bir caddede yanlış yönde sürüş yaparken ve yasadışı dönüşler yaparken Togetic adlı Pokémon'u yakalamaya çalışırkenki görülüyor.

İkili, bu olay esnasında yerel bir alışveriş merkezinde yaşanan soygun çağrısını görmezden gelerek pokemon aramaya devam ettikleri görülüyor. Pokémonları yakaladıktan sonra 7-11 adlı bir mağazaya gitmeyi tercih ediyorlar.

Ancak, bu tür davranışlarının ardından LAPD'nin iç işleri departmanı tarafından soruşturmaya tabi tutuldular, birden fazla görevi kötüye kullanmakla suçlandılar ve görevlerinden uzaklaştırıldılar. Şimdi ise polis memurlarının olay sırasındaki videoları ortaya çıktı.

