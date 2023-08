TÜBİTAK’ın elediği proje Cambridge University Press'te yer aldı

Yayınlanma: 24.08.2023 - 12:38

Güncelleme: 24.08.2023 - 13:48

Daha önce de pek çok projeyi eleyen TÜBİTAK, yeni bir haberle gündeme geldi. Sakarya’da yaşayan 12’nci sınıf öğrencisi İbrahim Emre Erden’in, akıllı telefon bağımlılığı ile subklinik ateroskleroz (damar sertliği) arasındaki ilişkiyi incelediği ve TÜBİTAK’ın elediği proje, Dünyadaki en eski yayınevi ve en saygın akademik yayıncılar arasında yer alan Cambridge University Press’te yer aldı.

PROJE YAYIMLANDI

Erden, akıllı telefon bağımlılığı ile subklinik ateroskleroz (damar kalınlığı) arasındaki ilişkiyi incelediği bir proje hazırladı.

Erden’in, TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’na başvurusunu yaptığı proje bölge sergisinde elemelerden geçemediği için finale kalamadı. Projesi TÜBİTAK tarafından Türkiye Finallerine uygun görülmeyince çalışmasını İngilizce'ye çevirerek dünyadaki en eski yayınevi ve en saygın akademik yayıncılar arasında yer alan Cambridge University Press’e gönderen İbrahim Emre’nin “The Effect Of Smartphone Addiction On Vessel Wall Thickness, Which Is A Predictor Of Atherosclerosis” başlığıyla yayımlandı.

Çalışması hakkında konuşan İbrahim Emre Erden şunları söyledi: