Yeni akıllı tabanca biyometrik tarama ile geliyor

Güvenlik teknolojilerine odaklanan bir şirket, biyometrik tabanlı silah güvenliğini ele alan Biofire Smart Gun'ı piyasaya sürdü. Silah, kullanıcıları tanımlamak için önceden programlanmış biyometrik verileri kullanıyor ve yalnızca sahibi tarafından tanımlanan kişilerin silahı kullanabilmesini sağlıyor. Ürün, çocukların, suçluların ya da diğer istenmeyen kullanıcıların karıştığı trajik senaryoları veya kazara silahın ateşlenmesinin önüne geçilmesini hedefliyor.

DonanımHaber'de yer alan ve Colorado merkezli güvenlik ve teknoloji firması Biofire imzalı olan Smart Gun'ın her zaman "kilitli" durumda olduğunu ve yetkili kullanıcılar için normal bir 9mm Luger ile aynı şekilde çalışırken, tanımlanmış bir kullanıcının elinden çıktığında yetkisiz kullanımı önlediğini iddia ediyor.

Silahı kullanmak için önceden programlanmış biyometrik veriler ile bir kullanıcı listesi oluşturuluyor. Sonrasında silahın Guardian Biyometrik Motoru, entegre parmak izi ve 3 boyutlu yüz tanıma kullanarak silahı eline alan kişiyi doğruluyor. Firmaya göre Guardian Biyometrik Motoru beş kullanıcıya kadar biyometrik veriyi tanımlayabiliyor.

Welcome to the future of firearm safety. Watch the Biofire Smart Gun only work for its authorized user- safeguarding owners from potential unauthorized use.



