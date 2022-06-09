Bilirkişi, Caferbey halkını haklı gördü
Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması planlanan Katı Atık Transfer İstasyonu projesi, yöre halkının iptali istemiyle açtığı dava ile bilirkişi raporuna takıldı.
Salihli’nin Caferbey Mahallesi’ne Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması planlanan Katı Atık Transfer İstasyonu projesi bilirkişi engeline takıldı.
Yöre halkı projenin iptali istemiyle açtığı davada bilirkişi heyeti, hazırladığı raporda projenin yapılması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceğini belirtti. Arazinin mera vasfında olduğu, yerleşim alanlarına yakınlığı gibi unsurlara da vurgu yapıldığı raporda “Mera alanlarının böyle yok edilmesi doğrudan hayvancılık üretimini de olumsuz etkiler” ifadeleri dikkat çekti.
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